Lenker geriet in Gegenverkehr: Zwei Verletzte bei Unfall auf Reschenstraße in Pfunds

Pfunds – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Reschenstraße sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei kam es zu dem Unfall gegen 18 Uhr, als ein 77-jähriger Lenker aus Deutschland in Richtung Reschenpass fuhr und ein 25-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Deutschland, von der Stubenerstraße in Fahrtrichtung Landeck in die Reschenstraße einbog.