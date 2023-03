Wertvolle Beute: Einbrecher in Gerlos, Mils und Innsbruck unterwegs

Gerlos, Mils, Innsbruck – Gleich drei Einbrüche bzw. Diebstähle meldete die Tiroler Polizei am Montag. In Gerlos, Mils und Innsbruck waren Langfinger unterwegs.

In Innsbruck wurden zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 7 Uhr auf der Baustelle einer Wohnanlage viele Elektrowerkzeuge und Kabel gestohlen. Gemeldet wurde der Diebstahl erst am Montag. Die Täter brachen eine Panzerkiste, verschlossen mittels Vorhangschlosses, auf. Daraus stahlen sie dann Werkzeuge (Bohrhammer, Bohrschrauber, Vermessungsgerät, Blindnietgerät, mehrere Akkus). Weiters wurden neun Brandschutztüren beim Versuch, diese aufzubrechen, erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Es wird ermittelt.

In Mils brachen Unbekannte am Montagvormittag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr mitten am Tag in ein Einfamilienhaus ein. Dazu wurdr die Terrassentüre aufgebrochen und das Haus durchsucht. Aus einer Schmuckkassette ließen die Täter Goldschmuck und zwei Taschenuhren im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages mitgehen.

Ein Hotel erwischte es hingegen in Gerlos. Hier wurden zwischen Sonntag 23.30 Uhr und Montag 0.30 Uhr mehrere Wertgegenstände aus Zimmern von Hotelgästen gestohlen. Der Eingang in das Hotel war noch geöffnet, der Täter konnte so in das Gebäude gelangen. Der Kellner der Hotelbar bemerkte schließlich einen Fremden beim Verlassen des Hotels und informierte seinen Chef. Dieser wählte den Notruf und verfolgte den Mann. Die Ortsstreife Gerlos (Security) hielt den Verdächtigen an, bis die Polizei eintraf. Im Fahrzeug des Niederländers (28) konnte ein Teil des Diebsgutes aufgefunden und der Eigentümerin rückerstattet werden. Gestohlen wurden unter anderem eine Damenjacke, Bargeld in der Höhe eines hohen dreistelligen Eurobetrages sowie eine Kredit- und eine Bankomatkarte. Der Beschuldigte ist nicht geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)