Ukraine-Krieg lässt Europas Rüstungsbranche wachsen

Noch ist Europa bei den Militärausgaben nicht auf dem Niveau des Kalten Kriegs. Aber eine Phase der Aufrüstung hat begonnen.

Stockholm – Die so genannte Friedensdividende in Europa, also die Senkung der Militärausgaben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist ausgelaufen. Stattdessen steigen die Verteidigungsausgaben angesichts der Spannungen mit Russland schon seit einigen Jahren wieder an, und Russlands Angriff auf die Ukraine hat diesen Trend im Vorjahr stark beschleunigt.





Der Jahresbericht zum globalen Waffenhandel, den das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI am Montag vorgelegt hat, untermauert das mit Zahlen. Demnach haben sich die Waffenimporte in Europa im Vorjahr fast verdoppelt und die Ukraine ist zum drittgrößten Waffenimporteur aufgestiegen.

📽️ Video | Europa rüstet auf:

Der internationale Handel bildet aber nur einen Aspekt der Aufrüstung ab. Denn Waffen, die im Inland gekauft werden, sind in den Daten nicht enthalten. Gerade größere Militärmächte stellen einen guten Teil ihrer Waffen selbst her; auch Russland setzt in der Ukraine vorwiegend auf eigenes Material. Zudem bilden Waffenkäufe nur einen Teil der gesamten Verteidigungsausgaben ab, zu denen u. a. auch Kosten für Personal, Anlagen und andere Ausrüstung gehören.

Eine Aufstellung der gesamten Ausgaben, die mehr über die zunehmende Militarisierung aussagt als die Handelsdaten, legt SIPRI erst Ende April vor. Aber schon jetzt ist absehbar, dass die gesamten Verteidigungsausgaben in Europa stark steigen, was auch höhere Ausgaben für Rüstungsgüter enthält und deren Produktion antreibt.

Nur ein Teil davon steht in direktem Zusammenhang mit dem Krieg. Gemeint sind Waffen, Munition und andere militärische Ausrüstung, die direkt an die Ukraine geliefert werden oder die im Geberland das gelieferte Kriegsmaterial ersetzen sollen.

Noch stärker als vom Verbrauch am Schlachtfeld profitiert die Rüstungsindustrie mittel- und langfristig von der geplanten Erhöhung der Verteidigungsbudgets in vielen westlichen Staaten. Deutschland etwa will 100 Mrd. Euro an Sondervermögen für die Bundeswehr bereitstellen.

Die Rüstungsbranche wird also kräftig wachsen, und noch bevor die Auftragsbücher voll waren, hat die Erwartung bereits die Börsenkurse beflügelt. Hat die Branche diese Entwicklung, von der sie so stark profitiert, vielleicht selbst mitbetrieben? Zwei von der TT befragte Insider verweisen das in das Reich der Verschwörungstheorien. Im Moment sieht es eher umgekehrt aus – dass nämlich die Rüstungsindustrie Schwierigkeiten hat, mit dem von der Politik formulierten Bedarf mitzuhalten.

Noch ist Europa bei den Militärausgaben nicht zurück auf dem Niveau des Kalten Krieges. Wie weit die einzelnen Regierungen bei der Aufrüstung gehen bzw. welche Verteidigungsausgaben sie politisch durchsetzen wollen und können, hängt nicht zuletzt vom Bedrohungsgefühl in ihren Gesellschaften ab.

Der vermeintliche Friedenskontinent Europa hat jedenfalls seine Sonderrolle verloren. Spannungen und Kriege treiben auch in Ostasien und im Nahen Osten die Militärausgaben nach oben.

📽️ Video | Friedensforscher Thomas Roithner zur Aufrüstung: