Hütter: „Es war nicht alles gut, wir müssen nichts schönreden“

Hütter: Es ist ziemlich eng, da muss man nur auf die Rangliste schauen. Es ist schwierig zu sagen, was passiert. Ich habe ja schon ein paar Nuller in dieser Saison gehabt, normal bist du dann nicht mehr dabei. Aber ich kann trotzdem noch mitmischen und werde daher alles geben. Heuer sind extrem viele Läuferinnen auf hohem Niveau unterwegs. Du musst es dir zutrauen, musst am Limit fahren. Deswegen kann da so viel passieren.