135 Millionen für die Forschung in Österreich, Innsbrucker Uni mit führender Rolle

Die insgesamt 135 Millionen Euro werden vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF zur Verfügung gestellt: Mit der Rekordsumme werden so genannte „Exzellenzcluster“ gefördert. Gemeint sind damit Gemeinschaftsprojekte im Bereich der Grundlagenforschung, bei denen mehrere heimische Universitäten zusammenarbeiten. Die Erwartungen sind hoch. Wie die Innsbrucker Uni in einer Aussendung mitteilt, sollen langfristig Forschungsthemen auf internationalem Spitzenniveau in Österreich verankert werden. Ziel ist es, in diesen Bereichen eine international führende Rolle zu übernehmen. Am Montag gaben der FWF und das Bildungsministerium bekannt, welche Projekte und Themen in den Kreis der Exzellenzcluster aufgenommen werden. Bis zu 70 Millionen Euro werden in zwei Tranchen in den kommenden zehn Jahren pro Forschungsprojekt ausgeschüttet. Entsprechend groß war auch die Freude in Tirol. „Die Universität Innsbruck hat sich im hart umkämpften Wettbewerb um die neuen Exzellenzcluster hervorragend geschlagen“, betont Rektorin Veronika Sexl. „Unsere breite Beteiligung an den nun bewilligten Exzellenzclustern unterstreicht unsere führende Rolle als Forschungsuniversität in Österreich.“