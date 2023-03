Konzert mit Cello und Piano: Zwei können ganz schön viel sein

Innsbruck – Der Saal Tirol im Congresshaus ist groß. Sehr groß sogar für ein einzelnes Violoncello, das darin irgendwie klein wirkt. Auch nur zwei Personen auf der Bühne, auf der ansonsten das Innsbrucker Symphonieorchester Platz findet, scheinen etwas verloren. Wenn jedoch eine ganz große Musikerin den Bogen am Streichinstrument führt und ein nicht weniger meisterhafter Musiker die Klaviertasten anschlägt, wird plötzlich der augenscheinlich zu große Raum ganz ausgefüllt und die Bühne kann für die Präsenz der beiden nicht groß genug sein. Wie der Einleitung unschwer zu entnehmen ist, saßen da zwei ganz Große ihres Fachs beim 6. Meisterkonzert in Innsbruck am Podium: namentlich die Cellistin Sol Gabetta und der Pianist Bertrand Chamayou.

Die in Argentinien geborene und nunmehr in der Schweiz lebende Künstlerin ist eine Weltklasse-Musikerin. Daran ließ sie an diesem Abend nicht den geringsten Zweifel aufkommen. Fast unglaublich, was sie und Chamayou in den Noten von Felix Mendelssohn Bartholdy (Variations concertantes op. 17, Sonate D-Dur op. 58) und Johannes Brahms (Sonate F-Dur op. 99) alles finden und herauslesen können.