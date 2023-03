Stadt ringt um Hilfe für Kultur

Innsbruck – Die Teuerungswelle rollt. Die Politik spielt Krisenfeuerwehr und beschließt, wie zuletzt die Landesregierung, Zuschusspakete fürs Wohnen und Heizen in privaten Haushalten.

Tatsache ist, dass vielen freien Kulturinitiativen nach teils astronomischen Preisschüben finanziell das Wasser bis zum Hals (und weiter aufwärts) steht. Die kleine Veranstaltungsplattform p.m.k. in Innsbruck muss beispielsweise im Zuge der Indexanpassung (Inflation) 11.000 Euro mehr Miete im Jahr berappen, die TT berichtete.

Doch die Teuerungsspirale dreht sich noch deutlich weiter hinauf: Das freie Theater Brux hat für seine Räumlichkeiten in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße knapp 28.000 Euro mehr per annum an Mieten und Betriebskosten zu überweisen. Und die Tiroler Künstler:innenschaft verzeichnet unter dem Titel „Teuerung“ Mehrkosten von rund 68.000 Euro.