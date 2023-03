Ende des Paketbooms sorgte 2022 für Rückgang beim Postumsatz

Für heuer werde die Inflation eine „bleibende Herausforderung“ darstellen, das konjunkturelle Umfeld und die Kaufkraft sei schwer zu prognostizieren, so die Post AG am Mittwoch in einer Aussendung. Es werde ein Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Bereich angepeilt. Bis Ende des heurigen Jahres soll auch das Kapazitätserweiterungsprogramm in Österreich fertiggestellt sein, dann soll die Sortierkapazität bei rund 140.000 Paketen pro Stunde liegen. (APA)