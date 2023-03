Hot Shots erlebten die Krönung

Eine Premiere mit einem Titel: Die Floorballerinnen der SPG Innsbruck/Zell kürten sich in der Bundesliga zum Meister.

Innsbruck – Starke Floorballerinnen der Hot Shots Innsbruck drücken der Damen-Bundesliga schon länger ihren Stempel auf. Mit dem Vereinsnamen scheint der Club aber erst seit der kürzlich zu Ende gegangenen Saison auf. Und das erste Jahr als Spielgemeinschaft Innsbruck/Zell hätte besser nicht verlaufen können. Durch den 3:2-Sieg beim Titelverteidiger FSG Linz/Rum stellte Innsbruck/Zell in der Finalserie (best of five) auf eine 3:0-Führung und stand damit als Meister fest.





„Es war eine richtig coole Erfahrung. Letztlich hat alles perfekt geklappt“, freute sich auch die Tirolerin Vera Gebert, die zum dritten Mal in ihrer Karriere als beste Liga-Spielerin ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Eleni Huber hält die 28-Jährige im Nationalteam die Tiroler Fahne hoch.

In den vergangenen Jahren hatten Gebert und Co. bei anderen Clubs mitgespielt. Die neue Spielgemeinschaft brachte auch den Vorteil, endlich wieder einmal vor Tiroler Publikum zu spielen, meist im Landessportcenter. Gebert: „Wir haben ja trotzdem einmal in der Saison in Rum gespielt, wenn wir auswärts bei der FSG Linz/Rum angetreten sind. Das war dann quasi unser Heimspiel. Aber jetzt ist es natürlich etwas ganz anderes.“