Positive Entwicklung hält an: Zahl der Arbeitslosen im März erneut gesunken

Ende März waren 333.954 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung. Die Zahl der offenen Stellen ist ebenso gesunken.

Wien – iDe Zahl der Arbeitslosen ist im März entgegen der Schätzung von Experten weiter gesunken. Ende des Monats waren laut Daten des Arbeitsmarktservice 333.954 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, das sind um 1.933 Personen bzw. 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag nach nationaler Berechnung bei 6,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im März 2022. Ebenso verringert hat sich die Zahl der offenen Stellen.

"Obwohl die Wirtschaftsrallye offensichtlich vorbei ist, kann das AMS noch einmal - und damit zum 25. Mal in Folge - eine sinkende Arbeitslosigkeit verkünden", kommentierte AMS-Chef Johannes Kopf die Entwicklung. Etwa die Hälfte der Bundesländer und die Jugend weise aber bereits steigende Arbeitslosenzahlen auf. In den kommenden Monaten sei daher mit einer Eintrübung zu rechnen, erwartet Kopf.

So stieg die Jugendarbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent, wogegen die Entwicklung bei älteren Personen (ab 50 Jahren) mit minus 6,1 Prozent weiter positiv ist. Einen Anstieg gab es wie schon im Februar bei den Männern (plus 1,5 Prozent), während bei Frauen mit minus 3 Prozent ein erneuter Rückgang verzeichnet wurde. Mit Blick auf die Männer-Arbeitslosigkeit verwies Kopf auf eine sinkende Beschäftigung am Bau, die der Hauptgrund für die erhöhte Arbeitslosenzahl sei.