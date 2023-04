US-Militär berichtet Tötung von führendem IS-Vertreter in Syrien

Damaskus – Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in Syrien einen führenden Vertreter der radikalislamischen IS-Miliz getötet. Es handle sich um Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, der verantwortlich für die Planung von IS-Anschlägen in Europa gewesen sei, teilte das Zentralkommando der US-Streitkräfte am Dienstag mit. Außerdem habe er die Führungsstruktur des "Islamischen Staates" (IS) entwickelt. Zivilisten seien bei dem Einsatz am Montag nicht zu Schaden gekommen.

Der IS stelle weiterhin eine Bedrohung für die Region und darüber hinaus dar, erklärte das Militär. Der IS kontrollierte auf dem Höhepunkt seiner Macht im Jahr 2014 weite Teile des Iraks und Syriens, bevor er in beiden Ländern zurückgeschlagen wurde. Die Organisation hat einem UNO-Bericht vom Februar zufolge schätzungsweise 5000 bis 7000 Mitglieder und Unterstützer, die über Syrien und den Irak verteilt sind. Rund die Hälfte von ihnen seien Kämpfer, heißt es in dem Bericht der Vereinten Nationen. Demnach war die Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch den IS und seine Unterorganisationen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hoch. In Konfliktgebieten, in denen der IS aktiv sei, habe die Bedrohung zugenommen, heißt es in dem UNO-Bericht.