Frostige Karwoche in Tirol: Fast minus 20 Grad in den Bergen ‒ und es wird noch kälter

Warm anziehen heißt es weiterhin in Tirol: Minusgrade stehen auch in den nächsten Tagen auf dem Wetterprogramm.

Innsbruck ‒ Ohne Winterjacke und Co. geht momentan leider nichts: Von frühlingshaften Temperaturen ist in der Karwoche keine Spur mehr. Ganz im Gegenteil: Eine spätwinterliche Kältephase beschert uns derzeit vor allem nachts und morgens verbreitet Minusgrade.

Kälte-„Hotspot" war am Dienstag wieder einmal St. Jakob im Defereggental mit minus 8,3 Grad. Nicht viel wärmer war es im Außerferner Tannheim mit minus 7,9 Grad oder in Sillian mit minus 6,4 Grad.

Richtig kalt war es in den Bergen: Der Tiefstwert in Tirol wurde auf der Wetterstation am Brunnenkogel auf 3437 Metern Seehöhe mit minus 19,5 gemessen. Minus 18,1 waren es am Pitztaler Gletscher, minus 15,4 Grad auf der Ischgler Idalpe.