Steinschlag in Zirler Schlossbachklamm: Wanderer getroffen und schwer verletzt

Ein 65-Jähriger wurde in der Schlossbachklamm von einem herabstürzenden Stein am Oberarm getroffen. Trotz schwerer Verletzungen konnte er sich selbst ins Tal retten. Die Klamm wurde anschließend wegen akuter Steinschlaggefahr gesperrt.

Zirl – Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag ein 65-jähriger Wanderer in der Schlosbachklamm in Zirl. Auf Höhe des dortigen Wasserfalles wurde der Einheimische von einem herabstürzenden, etwa 50 Zentimeter langen Felsbrocken gestreift und schwer am Oberarm verletzt.