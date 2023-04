Erste Flüchtlinge ziehen in Container in Kufstein

Kufstein – Nun regt sich was. Noch diese Woche sollen rund 50 Geflüchtete ins Kufsteiner Quartier in der Münchner Straße einziehen. 100 Container wurden dafür mit Schlaf- und Kochmöglichkeiten, Sanitäranlage und Aufenthaltsräumen bewohnbar gemacht. Bis zu 150 Personen haben Platz, betreut werden sie von den Tiroler Sozialen Diensten (TSD). Ende April soll der Vorplatz im Rahmen der Freiwilligentage Tirol mit Hochbeeten und Pflanzen attraktiviert werden.

In Tirol sind derzeit rund 5500 Personen in der Grundversorgung, 3500 davon werden von den TSD betreut. Integrationsreferent LHStv. Georg Dornauer verweist auf die humanitäre Verantwortung, die Bundesländerquote sei nun zu 75 % erfüllt. Der Erwerb der deutschen Sprache sei ein Muss für die Integration. In Kufstein werde es Sprachkurse geben „mit besonderem Fokus auf Alphabetisierung, Werte- und Orientierungswissen“, so Birgit Hohlbrugger, Teamleitung „Deutsch&Akademie“ der TSD. Zudem bietet ein Team des Tiroler IntegrationsKompass (TIK) Beratung und Coaching zur Berufsvorbereitung vor Ort. (jazz)