„Lichtblicke“ auf TT.com: Marianne Hengl trifft den Außerferner Roland Wolf

Roland Wolf hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. In der Ausgabe der „LICHTblicke und Wegweiser” spricht der Außerferner über den Glauben an sich selbst und wie Krisen sich in Erfolg umwandeln lassen.

Innsbruck –„Die Menschen haben mich lange unterschätzt, ich bin nicht den üblichen Weg gegangen, den man für einen erfolgreichen Unternehmer vorsieht. Wieso ich da stehe, wo ich stehe und wieso ich erfolgreich bin, ist, weil ich immer an mich geglaubt habe.“ Das sagt Roland Wolf, Brillendesigner und Unternehmer aus dem Außerfern. In der neuen Ausgabe der „LICHTblicke und Wegweiser“ spricht er mit Marianne Hengl über Krisen, Chancen und wie wichtig es ist, seine eigenen Talente auszuleben.

Als Snowboardlehrer schaut sich Roland Wolf die Welt an, seine Lehre bricht er ab. Dann widmet er sich seiner Leidenschaft: Brillen. In Papas Keller legt er den Grundstein für die Zukunft. Mit seinen beiden Brüdern und einem Kollegen bastelt er Brillenfassungen aus Holz. „Ich wusste, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich etwas machen, was vorher noch niemand gemacht hat.“