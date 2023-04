Bauernhaus brannte nieder: Mutter und Sohn starben in der Steiermark

Deutschfeistritz – Nach einem Brand mit zwei entdeckten Leichen in einem Nebengebäude eines Gehöfts in Deutschfeistritz nördlich von Graz hat die Polizei die Ursache geklärt: Im Wohnhaus der beiden Vermissten wurde eine Abschiedsnachricht gefunden. Demnach hat der 44-jährige Sohn wohl selbst das Feuer gelegt, weil er und seine 74-jährige Mutter offenbar mit ihrer schweren Krankheit und den Lebensumständen überfordert waren, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.