Bauernhaus brannte völlig nieder: Zwei Leichen in der Steiermark entdeckt

Deutschfeistritz – Nach dem Bekämpfen eines Brandes in einem Gehöft in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) in der Nacht auf Mittwoch sind von den Einsatzkräften zwei Leichname entdeckt worden. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers hatte den Feuerschein bei einem Überflug entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Bei den Toten könnte es sich um die Bewohner des Gehöfts, eine 74-Jährige und ihren Sohn (44) handeln. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen.