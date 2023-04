Mit Tursky und Abt Erd: Premiere im neuen Studio für „Tirol Live“

TT-Chefredakteur Marco Witting begrüßt dabei Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky und den Abt des Stiftes Stams, German Erd . In den Gesprächen, die wie immer ab 18 Uhr auf www.tt.com abrufbar sind, geht es um Rück- und Ausblicke der beiden Persönlichkeiten.

Tursky blickt zurück auf die ersten Monate in der Bundesregierung und nimmt Stellung zu den anhaltenden Gerüchten, er könnte ein möglicher Bürgermeisterkandidat für die ÖVP bei der nächsten Gemeinderatswahl in Innsbruck sein. Abt German Erd, der demnächst seinen 75. Geburtstag feiert, blickt auf Ostern, das Jubiläum im Stift Stams – und schaut zurück auf 20 Jahre in seiner Funktion.