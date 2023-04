Aleksander Ceferin bleibt UEFA-Chef: Warnung vor Super League

Der 55-jährige Aleksander Ceferin bleibt Chef der europäischen Fußball-Union. Der Slowene musste sich keinen Gegenkandidaten stellen. Bei seiner Rede ging es vor allem um die Gefahr einer Abspaltung von Großklubs.

Lissabon – Aleksander Ceferin ist wie erwartet als Präsident der Europäischen Fußball-Union wiedergewählt worden. Der 55-jährige Slowene wurde beim UEFA-Kongress am Mittwoch in Lissabon ohne Gegenkandidaten per Applaus in seinem Amt bestätigt. Ceferin führt den Kontinentalverband seit September 2016 und zeigte sich besorgt über die Zukunft des Fußball. Mit eindringlichen Worten warte er vor dem Ausverkauf und übte scharfe Kritik an den wieder aufflammenden Super-League-Plänen.





"Es ist wirklich gut, dass noch nie jemand vor Scham gestorben ist", sagte der Slowene während seiner Rede in Richtung der Super-League-Planer. Er sehe einen "Wolf getarnt als Großmutter, bereit, dich aufzufressen", sagte Ceferin in Anspielung auf das Rotkäppchen-Märchen.

Die Gründer der einst krachend gescheiterten Super League – der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin – nehmen aktuell einen neuen Anlauf, ein Konkurrenzprodukt zu den UEFA-Wettbewerben zu etablieren. Der Streit um eine Alternative zu den UEFA-Wettbewerben liegt derzeit beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH).

Heftige Kritik an absprungwilligen Großklubs

Ceferin sprach von "Zynismus gegen Moral. Egoismus gegen Solidarität. Gier gegen Wohlwollen." Als weitere Gegensatzpaare nannte er: "Schamlose Lügen gegen die Wahrheit. Profitdenken gegen Titelhunger". Ceferin richtete sich in seiner Rede auch an die Regierungen Europas und dankte ihnen für die Unterstützung: "Sie haben verstanden, was auf dem Spiel steht."

Der 55-jährige Slowene leitete mehrere mahnende Sätze im Centro de Congressos von Lissabon mit "Wir dürfen niemals vergessen" ein. "Wir dürfen niemals vergessen, wie fragil der Fußball ist", sagte Ceferin und spielte auf den zunehmenden Einfluss von Investoren an. Er sehe eine "risikoreiche, rücksichtslose Art und Weise, die sich aller Logik und Prinzipien" widersetze. "Fußball ist Teil unserer Vermächtnisses", sagte Ceferin. "Er gehört jedem, der den Fußball, der dieses wundervolle Spiel liebt."

Die Wiederwahl — bereits 2019 musste sich Ceferin bei seiner ersten Wiederwahl keiner Konkurrenz stellen – bedeute ihm sehr viel. "Es ist eine große Ehre, aber vor allem eine große, große Verantwortung." Er werde sein Bestes geben, um die UEFA-Delegierten und den Fußball "nicht zu enttäuschen".

Infantino pocht auf gemeinsames Vorgehen

FIFA-Präsident Gianni Infantino hob indes zuvor das aus seiner Sicht deutlich verbesserte Verhältnis des Weltverbands zur Europäischen Fußball-Union hervor. "Vereint sind wir nicht nur stärker, vereint sind wir unschlagbar", sagte der Schweizer am Mittwoch in Richtung der Delegierten, zu denen als ÖFB-Vertreter auch Interimspräsident Johann Gartner, Vizepräsident Philip Thonhauser und Generalsekretär Thomas Hollerer gehörten. "Es keinen anderen Weg, den Fußball zu entwickeln, als zusammenzuarbeiten. (...) Wir haben es geschafft, dafür den besten Weg zu finden", sagte Infantino.

Zwischen der FIFA, im Besonderen unter Infantino, und der UEFA war es in den vergangenen Jahren immer wieder zum Streit gekommen. Im Kern ging es um die Verteilung von Geld und von Terminen im internationalen Spielkalender für die verschiedenen Wettbewerbe. Zuletzt waren beide Großverbände aber zumindest öffentlich aufeinander zugegangen. So unterstützt auch die UEFA die neue Club-WM der FIFA mit 32 Mannschaften ab 2025, die Einnahmen in Milliardenhöhe verspricht. Und auch die FIFA positionierte sich gegen die Super League.