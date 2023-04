Hypo Tirol bewahrte bei heißem Auftakt gegen Aich/Dob die Nerven

In der USI-Halle spielte das Hypo-Ensemble im ersten Satz spätestens nach einem 7:9-Rückstand „Hör mal, wer da hämmert“. Die Trendumkehr war sehenswert, insbesondere als Libero Timothy McIntosh einen Ball mit dem Fuß rettete, Angreifer Arthur Nath auf einen Stuhl stieg, um die Kugel retour ins Feld zu beordern, ehe Niklas Kronthaler die Kugel in der Hälfte der Gäste versenkte. Punkte, für die man am Parkett lebt. Nach 22 Minuten stand es 25:19 und somit 1:0 in Sätzen.