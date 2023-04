Israel unter Raketenbeschuss, Unruhen auf Tempelberg in Jerusalem

Jerusalem – Nach erneuten Unruhen auf dem Tempelberg in Jerusalem ist Israel am Donnerstag mit Raketen angegriffen worden. Aus dem Libanon wurden nach Angaben der israelischen Armee Dutzende Raketen gefeuert – zum ersten Mal seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten. Israels Premier Benjamin Netanyahu kündigte am Abend eine harte Reaktion an. „Wir werden unsere Feinde treffen und sie werden den Preis für jegliche Aggression zahlen", sagte er bei der Sitzung des Sicherheitskabinetts.