Verdacht des Kindesmissbrauchs bei Skikurs: Keine Anklage nach Fall in Lech

Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren rund um den Kindesmissbrauchsverdacht in Lech ein. Es könne „nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte die Tat begangen hat", hieß es. Anders als vermutet hatte es doch keine Tatzeugin gegeben.

Bregenz – Im Fall des angezeigten Kindesmissbrauchs in einer Betreuungseinrichtung in Lech am Arlberg gibt es keine Anklage. "Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte die Tat begangen hat", bestätigte Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, einen Bericht der Tageszeitung Der Standard. Das Verfahren wurde eingestellt.