Mit Hilfe einer Drohne: Vermisste 88-Jährige in Innsbruck gefunden

Mitten in der Nacht wurde nach der dementen Frau gesucht. Eine Drohne mit Wärmebildfunktion führte schließlich zum Erfolg.

Innsbruck – Am Mittwoch wurde eine 88-jährige stark demente Frau aus einem Wohnheim in Innsbruck abgängig gemeldet. Nach einer Fahndung und Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihund konnte die stark unterkühlte Frau am Donnerstag gegen 2.45 Uhr durch den Einsatz einer Drohne mit Wärmebildfunktion der Berufsfeuerwehr Innsbruck gefunden werden.