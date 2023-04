Sölden – Nach einem Skiunfall in Sölden musste eine 18-Jährige am Donnerstag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Die Deutsche war gegen 12.30 Uhr auf der Piste Nr. 23 am Giggijoch unterwegs, als ein Unbekannter sie von hinten anfuhr, berichtet die Polizei.