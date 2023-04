Alkolenker stürzte in Mayrhofen mit Pkw 20 Meter in die Tiefe

Mayrhofen – Ein alkoholisierter Autofahrer hatte am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Mayrhofen großes Glück. Der 66-Jährige fuhr kurz nach 20 Uhr auf der alten Brandbergstraße in Richtung des Ortsteils Steglach. Auf der einspurigen Strecke verlor er die Kontrolle über den Pkw, durchbrach den Begrenzungszaun und stürzte rund 20 Meter in die Tiefe. Dort blieb das Auto an einem Baum hängen, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)