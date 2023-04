Mama und Oma zugleich: Spanischer TV-Star sorgt für Schlagzeilen

In Spanien gibt es Aufregung um Ana Obregón: Die 68-Jährige ließ in den USA eine Leihmutter ein Kind für sie austragen. Sie ist auch die Großmutter des Mädchens.

Aless Lequito war 2020 mit 27 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Er hat vor Beginn der Chemotherapie seine Spermien einfrieren lassen. Auf Instagram schrieb Obregón, dass sie ihrem Sohn geschworen habe, seine Tochter zur Welt zu bringen. Denn das soll der letzte Wunsch in seinem Testament gewesen sein. „Jetzt werde ich nie wieder alleine sein“, schrieb die frischgebackene Oma.

Leihmutterschaft ist in Spanien verboten. In Florida sei alles legal, so Obregón. In Spanien hagelt es große Kritik an der Leihmutterschaft und am Alter der Schauspielerin. (TT.com)