PSG und Mbappé legten Streit über Werbekampagne bei

Der französische Meister Paris Saint-Germain und sein Starstürmer Kylian Mbappé haben den Streit über die neue Werbekampagne für Jahreskarten beigelegt. „Jeder hat seine Art zu reagieren und ich weiß, dass es viele Diskussionen zwischen der Direktion und Kylian gegeben hat“, sagte Trainer Christophe Galtier am Freitag. „Das Missverständnis ist ausgeräumt.“ Morgens sei Mbappé guter Dinge und lachend zum Training gekommen, so wie üblich.

Mbappé hatte es nicht gepasst, dass er in einem Video der Mittwoch veröffentlichen Kampagne die absolute Hauptrolle spielt, und andere aus dem Team kaum auftauchen. „PSG ist ein großer Club und eine große Familie, aber es ist auf keinen Fall Kylian Saint-Germain“, erklärte er am Donnerstag auf Instagram. Er habe zu keinem Zeitpunkt gewusst, dass ein mit ihm an einem Marketing-Tag des Clubs geführtes Interview für die Werbekampagne bestimmt war. Deshalb setzte er sich auch für individuelle Bildrechte der Fußballspieler ein.