74-Jährige in St. Johann von Lkw überrollt: Frau wurde schwer verletzt

St. Johann in Tirol – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Karfreitag in St. Johann. Ein Lkw-Lenker hatte wegen des Verkehrs auf der Pass-Thurn Gemeindestraße nicht zu einer Baustelle fahren können. Er hielt seinen Lastwagen auf dem Geh- und Fahrradweg an der linken Straßenseite an. Eine 74-Jährige schob ihr Fahrrad an dem Lkw vorbei.