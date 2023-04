Schwazer Notärzte ab sofort mit mobilem Ultraschall im Einsatz

Das neue tragbare Ultraschallgerät erweitert die präklinischen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten des NEF. So kann man laut Rotem Kreuz ohne Strahlenbelastung oft für die Behandlung wichtige Zusatzinfos gewinnen, und das auf schnellem Wege. Einsatzbereiche des neuen Geräts sind u. a. die Suche nach Flüssigkeiten in der Bauchhöhle oder dem Herzbeutel genauso wie die Untersuchung eines zusammengefallenen Lungenflügels oder der Nachweis von behandelbaren Ursachen beim Herz-Kreislauf-Stillstand. In Fällen mit unklarer Diagnose und bei der damit verbundenen Frage, welches Zielkrankenhaus das richtige ist, könne die mobile Ultraschalluntersuchung eine große Hilfe für die Versorgung von Notfallpatienten sein.