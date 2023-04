Roadster BMW Z4 M40i: Offener Blick über den Alpenrand

Der Höhenflug endet bald, beim Blick auf die Preisliste. Der Testwagenpreis von 90.921 Euro erdet und hat mehrere Ursachen. Nicht nur das Finanzministerium greift zu, immerhin wandern 24.530 Euro in Form von Normverbrauchsabgabe, CO2-Zuschlag und Mehrwertsteuer ins Staatsbudget. BMW selbst verlangt netto 66.391 Euro, auch wegen des hochgezüchteten Sechszylinder-Aggregats und wegen der mehr als bekömmlichen Ausstattung. Das Österreichpaket (820 Euro netto zusätzlich) mit Lenkradheizung erlaubt etwa erste Open-Air-Fahrten in Übergangszeiten, adaptive LED-Scheinwerfer erhöhen des Nachts durch nahezu perfekte Ausleuchtung die Fahrsicherheit. Ohne Extraausstattung veranschlagen BMW-Händler für das Topmodell der Z4-Baureihe 77.700 Euro.

Fahrgenuss mit Frischluft-Feeling geht auch günstiger. Den Z4 bietet der Hersteller ab 54.100 Euro an, dann mit einem Vierzylinder-Aggregat und einem Sechsgang-Handschalter versehen. Der Benziner leistet in diesem Fall immer noch ausreichende 197 PS. Optional gibt es für den Basis-Z4 die zuvor erwähnte Wandlerautomatik (ab 56.707 Euro). Dann, sozusagen als Kompromiss in der Roadster-Welt, hält BMW noch einen aufgebohrten Vierzylinder vor, der 258 PS leistet und ab Werk mit der Automatik verknüpft ist. Diese Version ist ab 66.200 Euro in der Preisliste. Allen Z4 gemein ist die Fokussierung auf Hinterradantrieb und auf Stoffverdeck.