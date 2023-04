Den Osterläufern schien im Rapoldipark die Sonne: Die besten Bilder

Innsbruck – Der veranstaltenden Turnerschaft Innsbruck war das Glück hold beim 2. Innsbrucker Osterlauf. Das Glück der Tüchtigen. Hatte es in der Nacht noch geregnet, empfing die Läuferschar am Samstagvormittag perfektes, weil trockenes und nicht zu kaltes Laufwetter. Pünktlich zum Hauptlauf blinzelte sogar die Sonne durch die Wolkendecke.

Läuferinnen und Läufer gab es in allen Größen: Minis, Kids, Jugendliche, Erwachsene. Während die Jüngsten noch an der Hand von Erwachsenen in Richtung Zielfahne liefen, war mit Franz Puckl ein Läufer-Urgestein beim Hauptlauf mit dabei. Der 87-Jährige aus Going absolvierte sein 2049. Rennen.