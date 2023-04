Beim Trainer-Debüt: Schlusslicht Hall beendete gegen Kundl Sieglos-Serie

Kitzbühel gab beim torlosen Heimremis gegen Wörgl erstmals unter dem neuen interimistischen Trainerteam Punkte ab. Die Gäste, ab Minute 52 in Unterzahl (Rot für Denis Stojcic/Notbremse), stemmten sich tapfer und erfolgreich gegen die Niederlage.

Telfs hatte am Freitag den dritten Sieg in Folge teuer bezahlen müssen: Matej Dretvic erlitt beim 2:1-Erfolg in Fügen einen Ellbogenbruch. „Damit ist die Saison für ihn gelaufen“, haderte Telfs-Trainer Werner Rott, dem nach Michael Augustin (Zehenbruch) eine weitere große Offensiv-Stütze abhandenkam: Fügen-Trainer Thomas Luchner war mit dem Auftritt der Zillertaler unzufrieden: „Das war von meinem Team zu wenig Leidenschaft.“