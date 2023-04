FPÖ-Spitzenkandidatin Svazek: Neue Hoffnung mit alten blauen Vorstellungen

Salzburg – Sie will die Vergabe von geförderten Mietwohnungen in Zukunft an Deutschkenntnisse koppeln, hält neue Wasserkraftwerke in den geschützten Salzburger Tauerntälern für sinnvoll, die Landesumweltanwaltschaft hingegen nicht, ebenso wenig Windräder. Der neu eingeführte Halbtags-Gratiskindergarten für Drei- bis Sechsjährige ist ihr ein Dorn im Auge, Gratisbetreuung für unter Dreijährige will sie gar nicht: Marlene Svazek, freiheitliche Salzburger Spitzenkandidatin, mag erst 30 Jahre jung sein, in der Politik ist die leidenschaftliche Jägerin aber ein alter Hase. Und wenn in zwei Wochen in Salzburg die Stimmzettel ausgezählt werden, könnte sie triumphieren.