Suche nach Corona-Ursprung: China bezeichnet WHO-Kritik als "respektlos"

Zuletzt hatte Maria Van Kerkhove, die ranghöchste Covid-19-Expertin der WHO, China mit ungewöhnlich scharfen Worten zu Kooperation bei der Erforschung des Coronavirus gemahnt.

Peking – Der Leiter des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention hat die Kritik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie scharf zurückgewiesen. Die Kritik sei "beleidigend und respektlos", sagte Shen Hongbing am Samstag. China habe stets "aktiv Forschungsergebnisse mit Wissenschaftern aus aller Welt geteilt". Zudem warf Shen der WHO vor, "China zu verleumden" und die Suche nach dem Ursprung des Virus zu politisieren.