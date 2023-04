Zwei Feuerwehrmänner nach Brandeinsatz in Wattens im Krankenhaus

Zu dem Brand, der in einem Einfamilienhaus in Wattens ausgebrochen war, rückten vier Feuerwehren aus der Umgebung an. Zwei Feuerwehrmänner wurden verletzt.

Wattens – Ein Einsatz endete am Samstag für zwei Feuerwehrmänner in Wattens mit der Einlieferung in die Klinik Innsbruck. Gemeinsam mit ihren Kollegen wurden die beiden am frühen Nachmittag wegen eines Brandes in einem Einfamilienhaus alarmiert. Einsatzkräfte aus Wattens, Volders , Kolsass und Hall rückten an und konnten den Brand, der laut Polizei im Bereich der Terrasse ausgebrochen war, erfolgreich bekämpfen.





Die beiden Feuerwehrmänner mussten allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden. Am Haus entstand ein erheblicher Sachschaden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Bewohner in dem Einfamilienhaus. (TT.com)

Eine massive Rauchwolke stieg in den Himmel. © ZOOM.TIROL