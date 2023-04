Junger Mann stürzte in München vor einfahrende S-Bahn

Der Mann hatte Glück im Unglück: Er kam so unter der Bahn zu liegen, dass er laut ersten Meldungen nur leichte Verletzungen erlitt.

München – Mit nur leichten Verletzungen hat am Ostersonntag ein rund 20 Jahre alter Mann den Sturz auf das Gleis einer einfahrenden S-Bahn in München überlebt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB-Sicherheit hatten beobachtet, wie der junge Mann am Bahnsteig das Gleichgewicht verloren hatte und zwischen Bahnsteigkante und die einfahrende S-Bahn gefallen war. Sie setzten umgehend einen Notruf ab.