Salzburg verspielte gegen Austria 2:0 und rettete Punkt in der Nachspielzeit

Tabellenführer Salzburg ist der eingeplante Heimsieg gegen die Wiener Austria in der Bundesliga noch entglitten. Die Salzburger mussten sich am Ostersonntag nach einer 2:0-Pausenführung mit einem 3:3 begnügen und verhinderten nur mit Mühe die erste Heimniederlage seit Dezember 2020. Benjamin Sesko verwandelte nach einer harten Elfmeter-Entscheidung in der 92. Minute zum 3:3. Salzburg gab damit erstmals in der noch jungen Meistergruppe Punkte ab.