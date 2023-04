ManCitys Trumpf-Ass gegen die Bayern heißt Haaland

Manchester – Mit Trainer Julian Nagelsmann spielte der FC Bayern eine bisher makellose Saison in der Champions League. 18 Tage nach seiner Ablöse wollen die Münchner unter Nachfolger Thomas Tuchel den Durchmarsch in der Königsklasse fortsetzen. Mit Manchester City wartet im Viertelfinale allerdings der Titelfavorit. „Das ist wieder ein kleines Finale für uns“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem heutigen Hinspiel im Etihad Stadium von Manchester.

Acht Siege in acht Spielen, darunter zwei gegen Paris Saint-Germain um Lionel Messi, lautet die Bilanz unter Ex-Coach Nagelsmann, an die sein Nachfolger anknüpfen soll. Für Tuchel eine Herausforderung, die seinem Team alles abverlangen wird. „Wir brauchen körperlich komplette Verausgabung, müssen schlau und mutig sein und ein paar taktische Lösungen haben, an denen wir uns Sicherheit holen können“, sagte der 49-Jährige. „Dann geht das Visier hoch – und dann gibt es einen Fight.“