Diebstähle zu Ostern beschäftigen Polizei in Innsbruck, Stams und Waidring

Innsbruck, Stams, Waidring – Am Osterwochenende kam es in Tirol zu mehreren Diebstählen, wie die Polizei am Dienstag via Aussendung mitteilte. So brachen in Innsbruck zwischen 7. April und 11. April unbekannte Täter einen Baucontainer am Sillufer auf. Sie entwendeten einige Baumaschinen sowie Diesel-Kraftstoff. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.