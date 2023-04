Kein neuer Vertrag für die PH-Tirol-Vizerektorin, Lebensraum Tirol wird umstrukturiert

Paukenschlag an der Pädagogischen Hochschule Tirol: Wenige Tage nach der offiziellen Amtseinführung (Inauguration) der neuen Rektorin Regine Mathies teilte diese ihrer Vizerektorin für Forschungs- und Entwicklungsangelegenheiten, Irmgard Plattner, mit, dass ihr Vertrag nicht mehr verlängert und somit am 30 September auslaufen wird. Das erfolgte völlig überraschend.

Das 2013 an das Tirol-Büro in Brüssel angekaufte Gebäude um 900.000 Euro beschäftigt die Europaabteilung des Landes. Eigentlich sollten die darin befindlichen Wohnungen in Büroflächen umgebaut werden, doch die Stadt Brüssel versagte die Umwidmung. Im Zentrum der Stadt sollen schließlich die Büroflächen verringert, nicht ausgeweitet werden.