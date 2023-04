Erneute Verschiebung von Space X-Start mit Austro-Minisatellit

Wien, Innsbruck – Der ursprünglich bereits für den Ostersonntag geplante, in weiterer Folge auf den heutigen Mittwoch verlege Start einer Falcon 9-Rakete der US-Firma Space X soll nach einer weiteren Verschiebung nun erst am Freitag (14. April) stattfinden. Das teilte das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) gegenüber der APA mit. Das ÖWF hat die wissenschaftliche Leitung des u.a. an Bord der Rakete befindlichen Minisatelliten "Adler-2" inne.

Finanziert wird die Sonde von der oberösterreichischen Findus Venture GmbH, gebaut von der vom Österreicher Peter Platzer geführten US-Technologiefirma Spire Global. Der neue Minisatellit ist rund doppelt so groß wie der nur zehn mal zehn mal 30 Zentimeter große "Adler-1", der sich seit mehr als einem Jahr im All befindet. In seine ebenfalls in rund 500 Kilometern Höhe befindliche Erdumlaufbahn wird "Adler-2" von der Vandenberg Space Force Space Base im US-Staat Kalifornien aus befördert.