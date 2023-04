SPÖ-Babler, Tourismus und das Fußball-Unterhaus: Das war „Tirol Live“

SPÖ-Politiker Andreas Babler, Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber und TT-Sportredakteur Alexander Gruber waren am Freitag zu Gast bei „Tirol Live“.

Andreas Babler, der Bürgermeister von Traiskirchen , ist der Liebling der linken SPÖ-Parteibasis. Wie sieht er seine Chancen im Rennen um den Parteivorsitz gegen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil? Wie will er die Partei einen und wieder kanzlerfähig machen? Und ist für ihn eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen? Darüber sprach er am Freitag bei „Tirol Live“ mit Chefredaktions-Mitglied Alois Vahrner.

Am Sonntag steigt das Regional­liga-West-Derby Rei­chenau gegen Kufstein. Wie steht es um Tirols Unterhaus-Fußball und warum will niemand in die 2. Liga aufsteigen? Das analysierte TT-Sportredakteur Alexander Gruber.