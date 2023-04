Fünfköpfige Familie in Wien mit Verdacht auf CO-Vergiftung im Spital

Die Helfer wurden gegen 22 Uhr alarmiert, weil eine Frau in einer Wohnung in Wien-Favoriten über Schwindel klagte. Am Einsatzort schlugen die Kohlenstoffmonoxid-Messgeräte der Retter an.

Wien – Am Mittwochabend ist es in Wien zu einem Großeinsatz für Feuerwehr und Berufsrettung gekommen. Die Helfer wurden gegen 22 Uhr alarmiert, weil eine Frau in einer Wohnung in Wien-Favoriten über Schwindel klagte. Am Einsatzort schlugen die Kohlenstoffmonoxid-Messgeräte der Retter an. Eine erhöhte Konzentration des Gases wurde festgestellt. "Wir haben die Frau, ihre drei Kinder und den Vater ins Krankenhaus gebracht", sagte ein Sprecher der APA.