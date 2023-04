Veganer leben nicht automatisch gesundheitsbewusst

Wien – Frauen und Männer, die in ihrer Ernährung auf jegliche tierische Produkte verzichten, gelten in der öffentlich Wahrnehmung oft als besonders gesundheitsbewusst. Forscherinnen und Forscher des Zentrums für Public Health der Medizinischen Universität Wien untersuchten nun das Ernährungsmuster und Bewegungsverhalten von Veganern und konnten in vielen Fällen eine Diskrepanz zwischen Schein und Sein feststellen, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß.

So unbestritten der Nutzen von pflanzlich basierter Kost für die Gesundheit in der Wissenschaft mittlerweile sei, so sehr sei gerade auch in diesem Bereich der Grad der Verarbeitung der verzehrten Lebensmittel zu berücksichtigen, hieß es in der Studie. Für die Studie rund um die Wissenschafterinnen Maria Wakolbinger und Sandra Haider von der MedUni beantworteten 516 Personen in einer Online-Befragung Fragen zu ihren Ernährungsgewohnheiten. Alle Teilnehmenden lebten zu dem Zeitpunkt mindestens drei Monate vegan und waren im Durchschnitt 28 Jahre alt. „Vegan ist nicht per se mit 'gesund' gleichzusetzen", sagte Wakolbinger.