Auf Exorzismus setzender kolumbianischer Polizeichef entlassen

Bogota – Die kolumbianische Regierung hat ihren Polizeichef Henry Sanabria entlassen, der nach eigenen Angaben beim Kampf gegen das Verbrechen auf Exorzismus setzte. Die umstrittenen Äußerungen nannte Präsident Gustavo Petro allerdings nicht als Grund für Sanabrias Entlassung. Er erklärte am Mittwoch lediglich im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass er dessen "harte Arbeit für die kolumbianische Polizei" schätze.

Sanabria hatte Mitte März mit einem Interview im Magazin "Semana" für einen Skandal gesorgt, in dem er berichtete, dass er und andere Polizeibeamte auf Teufels- und Dämonenaustreibungen setzten, um Drogenhändler zu fassen. Dies habe der Polizei in den vergangenen 50 Jahren geholfen, darunter auch bei ihrem erfolgreichen Einsatz 1993 gegen den berüchtigten Drogenboss Pablo Escobar.

Ein anderer Einsatz gegen einen Verbrecher sei erfolgreich verlaufen, weil der Polizist "beim Schießen gebetet" habe, sagte Sanabria. Gleichzeitig sprach er sich gegen Abtreibungen aus, obwohl sie in Kolumbien zugelassen sind, sowie gegen den Gebrauch von Kondomen. Sein Büro war während des Interviews voller Kruzifixe, Marienfiguren und anderer katholischer Symbole.

Ein anonymer Polizist berichtete zudem in kolumbianischen Medien, dass Sanabria seine Untergebenen immer wieder zur Teilnahme an religiösen Übungen angehalten habe, seit er im vergangenen August an die Spitze der Polizei gerückt war.