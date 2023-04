Speckkaiser wird vegan: Handl Tyrol hat Appetit auf fleischlose Snacks

Der Speck- und Wursthersteller Handl Tyrol bietet künftig auch vegane Snack-Alternativen an. In Vomp entstehen bis zu 60 neue Jobs.

Pians, Vomp, Wien – Mit seinen Speck- und Wurstprodukten ist Handl auch weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt. Jetzt steigt Handl nach drei Jahren Entwicklungszeit und 5 Mio. Euro an Investitionen in die Produktion von veganen Lebensmitteln ein. Im Handel werden künftig mit Veggie Tyrolini und Veggie Wurzerl die ersten Wurstsnack-Alternativen angeboten, kündigte Firmenchef Karl Christian Handle bei der Präsentation in Wien an.





Man wolle als Unternehmen einen noch nachhaltigeren Weg gehen und zudem auf neue Konsumentenwünsche eingehen, begründet Handl gegenüber der TT die Veggie-Offensive. „Nachhaltigkeit, Tierwohl, gesundheitliche Aspekte oder auch die Lust darauf, etwas Neues zu probieren, sind Beweggründe für immer mehr Menschen, zeitweise oder dauerhaft auf Fleisch zu verzichten.“ In Österreich seien bereits 35 Prozent der Bevölkerung FlexitarierInnen, die ihren Fleischkonsum zumindest zeitweise einschränken. Hinzu kämen insgesamt neun Prozent PescetarierInnen (kein Rind, Schwein, Schaf und Geflügel), VegetarierInnen bzw. VeganerInnen.

Heute essen und leben die Menschen bewusster als noch vor Jahren. Dem wollen wir Rechnung tragen. Karl Christian Handl (Chef von Handl Tyrol)

Um hier allen eine schmackhafte Snack-Alternative beim Wandern, im Büro oder einfach zwischendurch anbieten zu können, sei die Veggie-Linie der logische Zukunftsschritt gewesen, sagt Handl. „Wir wollten bewusst ein zu 100 Prozent veganes und gentechnikfreies Produkt herstellen sowie auf tierische Eiweiße verzichten.“ Zudem seien diese wie auch alle Fleisch- und Speckprodukte ohne unnötige Zusatzstoffe sowie völlig gluten- und laktosefrei. Außerdem sei die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Rohstoffe (Soja als Basis-Zutat, kombiniert etwa mit Karotten und Naturgewürzen) zu 100 Prozent gewährleistet. Warum ein Veggie-Produkt im Wurst-Look? „Eine vegane Snackwurst soll nah am Original sein, was Aussehen, Form und Geruch anbelangt“, so Handl. Mittlerweile stehe auch sein anfangs skeptischer Vater, „Speckkaiser“ Karl Handl, sehr positiv zur Veggie-Innovation.