TT-Tourentipp auf den Niederkaiser: Drei Orte der Stille

St. Johann – Kapellen gibt es in Tirol viele, doch eine ganz besondere haben wir am Ostersonntag besucht. Oberhalb von St. Johann in Tirol liegt auf einer Höhe von 970 Metern die Gmailkapelle. Gmail? Da denkt man an den Google-Maildienst, allerdings dürfte der Name von einem einst hier hängenden Gemälde stammen: So steht es zumindest auf einem Schild neben der Kapelle. Die wurde teilweise in einen Felsen geschlagen und erinnert an Klostergebäude in Griechenland. Auf jeden Fall ist der Besuch der Gmailkapelle im Rahmen einer schönen Rundwanderung ein kleines Highlight. Nicht zuletzt deshalb, weil es immer wieder erstaunlich ist, was einst mit wenig technischen Hilfsmitteln alles geschaffen worden ist.