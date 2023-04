„Die drei Musketiere: D’Artagnan“: Wie „House of Cards“, nur noch viel intriganter

Innsbruck – Paris war auch schon einmal einladender. Der junge D’Artagnan will zu den berühmten Musketieren, doch in der Kaserne angekommen, handelt sich der äußerst selbstbewusste junge Mann gleich einmal Ehrenduelle mit den drei Berühmtesten unter ihnen ein – eine geschickte Vorstellungsrunde des Trios. Doch da befinden wir uns mit dem neuen Musketier-Abenteuer schon mitten im Intrigenstadl am Hof von König Louis XIII.