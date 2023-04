Götzens hielt Verfolger Rum in Gebietsliga West auf Distanz

Innsbruck – Der Wintereinbruch ging auch am Tiroler Fußball-Unterhaus nicht spurlos vorüber, zahlreiche Begegnungen am Freitagabend mussten abgesagt werden. Das gestern angesetzte prestigeträchtige Unterland-Derby in der tt.com Regionalliga Tirol zwischen Wörgl und Kundl fiel den äußeren Umständen zum Opfer und wird am Staatsfeiertag nachgeholt.