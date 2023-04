Tiroler Literatur-Stipendien für Isabella Krainer und Robert Prosser

Innsbruck – „Verschwinden in Lawinen“ (Verlag Jung und Jung), der neue Roman von Robert Prosser, ist gerade erschienen. Am Donnerstag hat ihn Prosser beim 21. Innsbrucker Prosafestival – es geht heute Abend zu Ende – vorgestellt. Aktuell schreibt und recherchiert der 1983 in Reith im Alpbachtal geborene Autor bereits an seinem nächsten Roman. Der soll „Die andere Stadt“ heißen und in einem früheren Geflüchtetenlager in Beirut spielen. Für die Arbeit daran wurde ihm nun eines der beiden alle zwei Jahre vom Land Tirol vergebenen Großen Literaturstipendien zuerkannt.